https://ria.ru/20250122/trebovanie-1994945622.html

"Миллионная армия". Зеленский выдвинул странное требование Европе

"Миллионная армия". Зеленский выдвинул странное требование Европе - РИА Новости, 22.01.2025

"Миллионная армия". Зеленский выдвинул странное требование Европе

Европа должна содержать миллионную армию Украины, заявил Владимир Зеленский журналистам на экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европа должна содержать миллионную армию Украины, заявил Владимир Зеленский журналистам на экономическом форуме в Давосе."Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — сказал политик.По словам Зеленского, если для Украины не будет таких гарантий безопасности, как приглашение в НАТО или иностранный контингент на ее территории, то Киеву придется увеличить размер своей армии, но за нее платить должна будет Европа, поскольку денег у страны на такую меру нет.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.

https://ria.ru/20250122/sg-1994925637.html

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994925117.html

европа

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в мире, европа, украина, давос, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, нато