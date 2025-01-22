https://ria.ru/20250122/tramp-1995048204.html
Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине
Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине - РИА Новости, 22.01.2025
Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине
В силах президента США Дональда Трампа остановить "злонамерную" политику Америки на Украине, Москва же должна понять, что означает "сделка" по Украине в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T22:28:00+03:00
2025-01-22T22:28:00+03:00
2025-01-22T22:28:00+03:00
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ООН, 22 янв – РИА Новости. В силах президента США Дональда Трампа остановить "злонамерную" политику Америки на Украине, Москва же должна понять, что означает "сделка" по Украине в понимании нового американского лидера, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Трамп ранее в среду призвал РФ завершить СВО, пригрозив, что если не будет достигнута "сделка", то США введут новые санкции и пошлины. "Так что нам надо посмотреть, что означает "сделка" в понимании президента Трампа. Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее "антироссийской" и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику", – сказал Полянский. Он напомнил, что Россия начала СВО, чтобы "положить конец войне, которую киевский режим ведет против собственного народа с 2014 года". "Прежде всего, речь идет об устранении коренных причин украинского кризиса. Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность", – добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html
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РИА Новости
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Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине
Полянский: в силах Трампа остановить злонамеренную политику США на Украине