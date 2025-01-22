https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html

Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую

Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую

Президент США Дональд Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-22T19:19:00+03:00

2025-01-22T19:19:00+03:00

2025-01-23T06:56:00+03:00

в мире

россия

сша

германия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период. "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней", - написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. При этом, согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, германия, дональд трамп