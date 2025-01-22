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Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую - РИА Новости, 23.01.2025
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19:19 22.01.2025 (обновлено: 06:56 23.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html
Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую
Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую
Президент США Дональд Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-22T19:19:00+03:00
2025-01-23T06:56:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период. "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней", - написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. При этом, согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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в мире, россия, сша, германия, дональд трамп
В мире, Россия, США, Германия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую

Трамп заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период.
"Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней", - написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
При этом, согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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