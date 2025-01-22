https://ria.ru/20250122/tramp-1995034688.html

Трамп пригрозил, что в случае продолжения СВО России будет только хуже

Трамп пригрозил, что в случае продолжения СВО России будет только хуже - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп пригрозил, что в случае продолжения СВО России будет только хуже

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-22T19:11:00+03:00

2025-01-22T19:11:00+03:00

2025-01-23T06:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. "Я собираюсь сделать России... и президенту (РФ Владимиру) Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20250122/britanija-1994997718.html

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