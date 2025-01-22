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Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем" - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 22.01.2025 (обновлено: 19:12 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1995033130.html
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем" - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:01:00+03:00
2025-01-22T19:12:00+03:00
в мире
дональд трамп
специальная военная операция на украине
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является предпочтительным."Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Глава государства призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее."Настало время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" — отметил новый хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995032196.html
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в мире, дональд трамп, сша, россия
В мире, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, США, Россия
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"

Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться легким или сложным путем

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является предпочтительным.
«
"Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Глава государства призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее.
"Настало время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" — отметил новый хозяин Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию
Вчера, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампСШАРоссия
 
 
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