https://ria.ru/20250122/tramp-1995033130.html

Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"

Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем" - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:01:00+03:00

2025-01-22T19:01:00+03:00

2025-01-22T19:12:00+03:00

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является предпочтительным."Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Глава государства призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее."Настало время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" — отметил новый хозяин Белого дома.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995032196.html

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Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, сша, россия