https://ria.ru/20250122/tramp-1995033130.html
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем" - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:01:00+03:00
2025-01-22T19:01:00+03:00
2025-01-22T19:12:00+03:00
в мире
дональд трамп
специальная военная операция на украине
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является предпочтительным."Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Глава государства призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее."Настало время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" — отметил новый хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995032196.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e3778ac9e52bb5be9d391a1ccc9140c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, россия
В мире, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, США, Россия
Трамп призвал завершить украинский конфликт "легким путем"
Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться легким или сложным путем