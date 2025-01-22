https://ria.ru/20250122/tramp-1995032196.html
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию
Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:56:00+03:00
2025-01-22T18:56:00+03:00
2025-01-22T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты."Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995033130.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Украина
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию
Трамп пригрозил РФ пошлинами и санкциями, если спецоперация не будет завершена