https://ria.ru/20250122/tramp-1995032196.html

Трамп призвал Россию завершить спецоперацию

Трамп призвал Россию завершить спецоперацию - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп призвал Россию завершить спецоперацию

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:56:00+03:00

2025-01-22T18:56:00+03:00

2025-01-22T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

дональд трамп

украина

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты."Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995033130.html

россия

сша

украина

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Наталья Макарова

россия, сша, дональд трамп, украина