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Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 22.01.2025 (обновлено: 20:00 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1995031797.html
Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями
Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:53:00+03:00
2025-01-22T20:00:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
украина
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не завершит спецоперацию. "Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным", — написал он. Трамп призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. По его словам, урегулирование возможно "легким или сложным путем", он подчеркнул, что первый вариант всегда является предпочтительным."Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", — добавил Трамп.Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Президент ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что после своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что глава Белого дома не урегулировал конфликт за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии" и Штаты хотели бы окончательного завершения конфликта.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995024862.html
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россия, сша, дональд трамп, украина, в мире, дмитрий песков, джо байден
Россия, США, Дональд Трамп, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Джо Байден
Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями

Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив новыми санкциями и пошлинами

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не завершит спецоперацию.
«
"Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным", — написал он.
Трамп призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. По его словам, урегулирование возможно "легким или сложным путем", он подчеркнул, что первый вариант всегда является предпочтительным.
"Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", — добавил Трамп.
Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
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Президент ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что после своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что глава Белого дома не урегулировал конфликт за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии" и Штаты хотели бы окончательного завершения конфликта.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДональд ТрампУкраинаВ миреДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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