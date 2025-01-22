Вучич предложил поставить памятник Трампу
Вучич предложил поставить памятник Трампу при достижении перемирия на Украине
© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях экономического форума в Давосе предложил поставить памятник президенту США Дональду Трампу, если тот достигнет перемирия в конфликте на Украине.
"Ждем, что сделает Трамп — он завтра обратится из Давоса. Сегодня встречаются Шольц и Макрон, они готовят свои ответы, много проблем и много неизвестных в уравнении. <…> Не уверен в системе, где нападаете немного на одних, потом на других, ведете политику принуждения одних и других к миру. Боюсь, они этого не примут. <…> Если Трамп этого добьется, все вместе ему поставим памятник: он (тогда. — Прим. ред.) спасет целую планету. Болею за него, чтобы так и произошло", — заявил он.
Глава сербского государства принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
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Лидер Соединенных Штатов ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы на тот момент он был главой Белого дома вместо Джо Байдена. Трамп также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вопрос слишком сложным, чтобы разрешить его за один день.
Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что президент США не урегулировал конфликт на Украине за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии", Штаты хотели бы окончательного завершения конфликта.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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