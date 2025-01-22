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Foreign Affairs предупредил о последствиях торговой политики Трампа - РИА Новости, 22.01.2025
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15:11 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/tramp-1994989420.html
Foreign Affairs предупредил о последствиях торговой политики Трампа
Foreign Affairs предупредил о последствиях торговой политики Трампа - РИА Новости, 22.01.2025
Foreign Affairs предупредил о последствиях торговой политики Трампа
Введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин и барьеров может спровоцировать еще большие экономические потрясения во всем мире и ослабить... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:11:00+03:00
2025-01-22T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин и барьеров может спровоцировать еще большие экономические потрясения во всем мире и ослабить позиции Вашингтона на международной арене, пишет журнал Foreign Affairs. "Агрессивная торговая политика Трампа, даже если она позволит добиться уступок от других стран, подорвет более широкие внешнеполитические цели США, такие как сдерживание влияния Китая, усугубит глобальный экономический кризис и заставит другие государства искать способы защититься от следующей попытки Вашингтона воспользоваться своей мощью", - говорится в публикации. Как отмечает издание, усиление протекционистских мер со стороны США создает возможности для конкурентов. В декабре Евросоюз заключил торговое соглашение с четырьмя странами Южной Америки, сформировав одну из крупнейших экономических зон в мире. Китай также продолжает наращивать свое экономическое присутствие в Западном полушарии. В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
https://ria.ru/20250122/mid-1994936054.html
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Выборы президента США — 2024, В мире
Foreign Affairs предупредил о последствиях торговой политики Трампа

Foreign Affairs: введение Трампом новых торговых пошлин ослабит позиции США

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин и барьеров может спровоцировать еще большие экономические потрясения во всем мире и ослабить позиции Вашингтона на международной арене, пишет журнал Foreign Affairs.
"Агрессивная торговая политика Трампа, даже если она позволит добиться уступок от других стран, подорвет более широкие внешнеполитические цели США, такие как сдерживание влияния Китая, усугубит глобальный экономический кризис и заставит другие государства искать способы защититься от следующей попытки Вашингтона воспользоваться своей мощью", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, усиление протекционистских мер со стороны США создает возможности для конкурентов. В декабре Евросоюз заключил торговое соглашение с четырьмя странами Южной Америки, сформировав одну из крупнейших экономических зон в мире. Китай также продолжает наращивать свое экономическое присутствие в Западном полушарии.
В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".
Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
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