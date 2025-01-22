Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP - РИА Новости, 22.01.2025
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:05:00+03:00
2025-01-22T14:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994975012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86651f267730b52d2231ac8a7f247ca0.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Администрация Трампа перевела или убрала нескольких высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований", - говорится в сообщении. По словам собеседников издания, перестановки затронули как минимум 15 опытных сотрудников, что может свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, в том числе усилить внимание к вопросам иммиграционной политики. По данным газеты, среди переведенных оказался заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго. "Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено. Перед сотрудниками стоит выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство", - добавляют источники. Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено".
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994975012_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c20b750a088812bb891f157042016d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP

WP: администрация Трампа перевела или сняла с должностей 15 сотрудников Минюста

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа перевела или убрала нескольких высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований", - говорится в сообщении.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам
Вчера, 09:06
По словам собеседников издания, перестановки затронули как минимум 15 опытных сотрудников, что может свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, в том числе усилить внимание к вопросам иммиграционной политики.
По данным газеты, среди переведенных оказался заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго.
"Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено. Перед сотрудниками стоит выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство", - добавляют источники.
Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено".
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Трампа подали в суд за указ об увольнениях госслужащих, пишет Bloomberg
Вчера, 16:16
 
В миреСШАДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала