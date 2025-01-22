https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP - РИА Новости, 22.01.2025
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:05:00+03:00
2025-01-22T14:05:00+03:00
2025-01-22T14:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994975012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86651f267730b52d2231ac8a7f247ca0.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Администрация Трампа перевела или убрала нескольких высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований", - говорится в сообщении. По словам собеседников издания, перестановки затронули как минимум 15 опытных сотрудников, что может свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, в том числе усилить внимание к вопросам иммиграционной политики. По данным газеты, среди переведенных оказался заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго. "Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено. Перед сотрудниками стоит выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство", - добавляют источники. Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено".
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994975012_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c20b750a088812bb891f157042016d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP
WP: администрация Трампа перевела или сняла с должностей 15 сотрудников Минюста
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа
перевела или убрала нескольких высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований", - говорится в сообщении.
По словам собеседников издания, перестановки затронули как минимум 15 опытных сотрудников, что может свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, в том числе усилить внимание к вопросам иммиграционной политики.
По данным газеты, среди переведенных оказался заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго.
"Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено. Перед сотрудниками стоит выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство", - добавляют источники.
Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено".