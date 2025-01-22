https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html

Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP

Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP - РИА Новости, 22.01.2025

Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP

Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:05:00+03:00

2025-01-22T14:05:00+03:00

2025-01-22T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Администрация Трампа перевела или убрала нескольких высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований", - говорится в сообщении. По словам собеседников издания, перестановки затронули как минимум 15 опытных сотрудников, что может свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, в том числе усилить внимание к вопросам иммиграционной политики. По данным газеты, среди переведенных оказался заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго. "Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено. Перед сотрудниками стоит выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство", - добавляют источники. Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено".

https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025