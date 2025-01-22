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Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов
Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов - РИА Новости, 22.01.2025
Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов
Слова президента США Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, снимают идеологический разлом между Россией и США в этой сфере, заявил... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:41:00+03:00
2025-01-22T13:41:00+03:00
2025-01-22T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, снимают идеологический разлом между Россией и США в этой сфере, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Трансгендерная волна уходит вместе с (предыдущим президентом США Джо - ред.) Байденом. Трамп попытается вернуть Америку к своим корням. На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой", - написал Пушков в своем Telegram-канале в среду. Ранее Пушков заявлял, что Трамп наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты, поэтому у стран Евросоюза плохое предчувствие насчет его президентства.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, продвигавшиеся предыдущей администрацией США ценности с приходом к власти Трампа стали "антиценностями", их объявили вне закона.В своей инаугурационной речи Трамп, официально вступивший в должность президента в понедельник, заявил, что официальная политика США теперь заключается в признании лишь двух гендеров - мужского и женского.
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В мире, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов
Сенатор Пушков: Трамп снимает идеологический барьер между Россией и США