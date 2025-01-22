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Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов - РИА Новости, 22.01.2025
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13:41 22.01.2025 (обновлено: 14:34 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1994969854.html
Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов
Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов - РИА Новости, 22.01.2025
Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов
Слова президента США Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, снимают идеологический разлом между Россией и США в этой сфере, заявил... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:41:00+03:00
2025-01-22T14:34:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, снимают идеологический разлом между Россией и США в этой сфере, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Трансгендерная волна уходит вместе с (предыдущим президентом США Джо - ред.) Байденом. Трамп попытается вернуть Америку к своим корням. На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой", - написал Пушков в своем Telegram-канале в среду. Ранее Пушков заявлял, что Трамп наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты, поэтому у стран Евросоюза плохое предчувствие насчет его президентства.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, продвигавшиеся предыдущей администрацией США ценности с приходом к власти Трампа стали "антиценностями", их объявили вне закона.В своей инаугурационной речи Трамп, официально вступивший в должность президента в понедельник, заявил, что официальная политика США теперь заключается в признании лишь двух гендеров - мужского и женского.
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в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, алексей пушков
В мире, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов

Сенатор Пушков: Трамп снимает идеологический барьер между Россией и США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, снимают идеологический разлом между Россией и США в этой сфере, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Трансгендерная волна уходит вместе с (предыдущим президентом США Джо - ред.) Байденом. Трамп попытается вернуть Америку к своим корням. На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой", - написал Пушков в своем Telegram-канале в среду.
Ранее Пушков заявлял, что Трамп наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты, поэтому у стран Евросоюза плохое предчувствие насчет его президентства.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, продвигавшиеся предыдущей администрацией США ценности с приходом к власти Трампа стали "антиценностями", их объявили вне закона.
В своей инаугурационной речи Трамп, официально вступивший в должность президента в понедельник, заявил, что официальная политика США теперь заключается в признании лишь двух гендеров - мужского и женского.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Пушков заявил о плохом предчувствии у ЕС насчет президентства Трампа
20 января, 21:36
 
В миреСШААмерикаРоссияДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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