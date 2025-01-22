Пушков назвал ключ к завершению конфликта на Украине
Пушков: для завершения конфликта на Украине Трамп должен общаться с Россией
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп серьёзно настроен закончить украинский конфликт, то он должен понимать, что ключ к этому - диалог с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Если Трамп серьезно настроен добиться завершения конфликта - а он и его команда утверждают, что это серьезно, он должен исходить из того, что ключ к этому находится не в Брюсселе, не в Лондоне, не в Париже и не в Киеве, а в Москве. Он должен выйти на формулу, которая будет отвечать интересам безопасности России. Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.