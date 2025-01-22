https://ria.ru/20250122/tramp-1994937827.html

WSJ: Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине

WSJ: Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине - РИА Новости, 22.01.2025

WSJ: Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от того, какое решение американский президент Дональд Трамп примет по урегулированию украинского... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:01:00+03:00

2025-01-22T11:01:00+03:00

2025-01-22T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от того, какое решение американский президент Дональд Трамп примет по урегулированию украинского конфликта, и не станет участвовать в потенциальных переговорах с Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших коллег нового специального посланника. В среду Wall Street Journal сообщала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней, при этом в статье подчеркивалось, что почти никто не верит в реализуемость таких сроков. Также издание отмечало, что американский лидер намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине. "Трамп наслаждается его компанией и видит в нем яростно преданного парня, но он (Келлог - ред.) никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику... Он определенно не будет предлагать чего-то, что отклонялось бы от того, о чем думает Трамп", - приводит газета слова бывшего сотрудника совета нацбезопасности, который работал с Келлогом в администрации Трампа. Как подчеркивается в статье, бывшие коллеги Келлога отмечают, что тот никогда не был дипломатом, при этом его бывший военный опыт может быть важен для Трампа, так как президент взвешивает возможные последствия от продолжения или приостановки помощи Украине. Ранее Трамп выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине могут состояться ранее, чем через полгода, при этом до этого он заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта всего за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Агентство Блумберг 14 января со ссылкой на источники передавало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.

https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html

https://ria.ru/20241218/tramp-1990002845.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир путин