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Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви - РИА Новости, 22.01.2025
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10:10 22.01.2025 (обновлено: 11:24 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1994930138.html
Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви
Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви
Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы, которая во вторник на церковной службе в Вашингтоне... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы, которая во вторник на церковной службе в Вашингтоне призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). "Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе утром во вторник, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом... Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей... Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны принести извинения перед обществом!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что кроме того, служба была для него "очень скучной и не вдохновляющей". Во вторник он посетил службу в соборе в Вашингтоне, ее провела священнослужительница епископальной епархии, известная своей позицией о проблемах правосудия, расового неравенства и ЛГБТ*. Трампа она призвала проявить милосердие к тем, кто напуган в связи с его приходом на должность, включив в это число представителей сексуальных меньшинств и нелегалов. Трамп на кадрах трансляции в этот момент отворачивался от епископа, смотрел в зал, на своего вице-президента или склонял голову. Накануне Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский", а также пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html
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вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, в мире
Вашингтон (штат), США, Россия, Дональд Трамп, В мире
Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви

Трамп потребовал от Епископальной церкви извинений за призывы уважать мигрантов

© Getty Images / Chip SomodevillaЕпископ Марианн Эдгар Бадде президент США Дональд Трамп в Вашингтонском национальном соборе. 21 января 2025
Епископ Марианн Эдгар Бадде президент США Дональд Трамп в Вашингтонском национальном соборе. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Епископ Марианн Эдгар Бадде президент США Дональд Трамп в Вашингтонском национальном соборе. 21 января 2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы, которая во вторник на церковной службе в Вашингтоне призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России).
"Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе утром во вторник, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом... Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей... Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны принести извинения перед обществом!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
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Трамп отметил, что кроме того, служба была для него "очень скучной и не вдохновляющей".
Во вторник он посетил службу в соборе в Вашингтоне, ее провела священнослужительница епископальной епархии, известная своей позицией о проблемах правосудия, расового неравенства и ЛГБТ*. Трампа она призвала проявить милосердие к тем, кто напуган в связи с его приходом на должность, включив в это число представителей сексуальных меньшинств и нелегалов. Трамп на кадрах трансляции в этот момент отворачивался от епископа, смотрел в зал, на своего вице-президента или склонял голову.
Накануне Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский", а также пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
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