Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви
Трамп потребовал от Епископальной церкви извинений за призывы уважать мигрантов
© Getty Images / Chip SomodevillaЕпископ Марианн Эдгар Бадде президент США Дональд Трамп в Вашингтонском национальном соборе. 21 января 2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Епископ Марианн Эдгар Бадде президент США Дональд Трамп в Вашингтонском национальном соборе. 21 января 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы, которая во вторник на церковной службе в Вашингтоне призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России).
"Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе утром во вторник, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом... Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей... Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны принести извинения перед обществом!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что кроме того, служба была для него "очень скучной и не вдохновляющей".
Во вторник он посетил службу в соборе в Вашингтоне, ее провела священнослужительница епископальной епархии, известная своей позицией о проблемах правосудия, расового неравенства и ЛГБТ*. Трампа она призвала проявить милосердие к тем, кто напуган в связи с его приходом на должность, включив в это число представителей сексуальных меньшинств и нелегалов. Трамп на кадрах трансляции в этот момент отворачивался от епископа, смотрел в зал, на своего вице-президента или склонял голову.
Накануне Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский", а также пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России