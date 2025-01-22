WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней
WSJ: Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта Москвы и Киева в течение ста дней, пишет The Wall Street Journal.
"Президент Трамп поручил <...> Киту Келлогу задачу по прекращению войны на Украине за сто дней", — указано в публикации.
При этом в статье говорится, что "практически никто" не думает, что Келлог сможет это сделать.
По данным газеты, новый американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине.
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Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
Глава государства призвал устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Россия. Он отметил, что Москва будет бороться за интересы страны и российского народа, в этом заключаются цель и смысл проведения спецоперации.