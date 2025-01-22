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WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней - РИА Новости, 22.01.2025
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10:08 22.01.2025 (обновлено: 10:59 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1994929410.html
WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней
WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней - РИА Новости, 22.01.2025
WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта Москвы и Киева в течение ста дней, пишет The Wall... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:08:00+03:00
2025-01-22T10:59:00+03:00
в мире
украина
сша
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дональд трамп
кит келлог
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта Москвы и Киева в течение ста дней, пишет The Wall Street Journal."Президент Трамп поручил &lt;...&gt; Киту Келлогу задачу по прекращению войны на Украине за сто дней", — указано в публикации.При этом в статье говорится, что "практически никто" не думает, что Келлог сможет это сделать.По данным газеты, новый американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине.Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.Глава государства призвал устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Россия. Он отметил, что Москва будет бороться за интересы страны и российского народа, в этом заключаются цель и смысл проведения спецоперации.
https://ria.ru/20250122/vstrecha-1994903153.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994542909.html
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кит Келлог
WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней

WSJ: Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта Москвы и Киева в течение ста дней, пишет The Wall Street Journal.
"Президент Трамп поручил <...> Киту Келлогу задачу по прекращению войны на Украине за сто дней", — указано в публикации.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно
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При этом в статье говорится, что "практически никто" не думает, что Келлог сможет это сделать.
По данным газеты, новый американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
Глава государства призвал устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Россия. Он отметил, что Москва будет бороться за интересы страны и российского народа, в этом заключаются цель и смысл проведения спецоперации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКит Келлог
 
 
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