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Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за один день - РИА Новости, 22.01.2025
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09:38 22.01.2025 (обновлено: 10:31 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1994925472.html
Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за один день
Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за один день - РИА Новости, 22.01.2025
Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за один день
Президент США Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии" и Штаты хотели бы... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:38:00+03:00
2025-01-22T10:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии" и Штаты хотели бы окончательного завершения конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио. Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, даже до своего вступления в должность. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Единственный способ решить эти проблемы - вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", - заявил Рубио в интервью телеканалу ABC в ответ на вопрос, как США собираются урегулировать конфликт после того, как первые 24 часа президентства Трампа истекли. США будут заниматься урегулированием конфликта на Украине непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений, отметил он. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, марко рубио, владимир путин, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Путин, НАТО
Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за один день

Рубио рассказал, почему Трамп не урегулировал украинский конфликт за сутки

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии" и Штаты хотели бы окончательного завершения конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, даже до своего вступления в должность. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
"Единственный способ решить эти проблемы - вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", - заявил Рубио в интервью телеканалу ABC в ответ на вопрос, как США собираются урегулировать конфликт после того, как первые 24 часа президентства Трампа истекли.
США будут заниматься урегулированием конфликта на Украине непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений, отметил он.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России
03:46
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМарко РубиоВладимир ПутинНАТО
 
 
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