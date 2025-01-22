https://ria.ru/20250122/tramp-1994923683.html

Захарова прокомментировала приход Трампа к власти

Захарова прокомментировала приход Трампа к власти - РИА Новости, 22.01.2025

Захарова прокомментировала приход Трампа к власти

Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа "улетели в корзину", их объявили вне закона,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:22:00+03:00

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2025-01-22T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа "улетели в корзину", их объявили вне закона, они стали "антиценностями", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри Соединенных Штатов, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом… В одну секунду всё поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, Вашингтон ранее вел диалог с другими странами, в том числе со своими партнерами, с привязкой к своей ценностной повестке. Захарова добавила, что с новой властью в США обнулили и все должности, которые занимались продвижением американской повестки. "В одну секунду ценности превратились в антиценности", - подчеркнула Захарова. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

https://ria.ru/20250120/kosachev-1994707102.html

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сша, вашингтон (штат), мария захарова, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире