https://ria.ru/20250122/tramp-1994923683.html
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти - РИА Новости, 22.01.2025
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти
Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа "улетели в корзину", их объявили вне закона,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:22:00+03:00
2025-01-22T09:22:00+03:00
2025-01-22T09:22:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа "улетели в корзину", их объявили вне закона, они стали "антиценностями", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри Соединенных Штатов, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом… В одну секунду всё поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, Вашингтон ранее вел диалог с другими странами, в том числе со своими партнерами, с привязкой к своей ценностной повестке. Захарова добавила, что с новой властью в США обнулили и все должности, которые занимались продвижением американской повестки. "В одну секунду ценности превратились в антиценности", - подчеркнула Захарова. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250120/kosachev-1994707102.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), мария захарова, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти
Захарова: с приходом Трампа все ценности США "улетели в корзину"