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Захарова прокомментировала приход Трампа к власти - РИА Новости, 22.01.2025
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09:22 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/tramp-1994923683.html
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти - РИА Новости, 22.01.2025
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти
Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа "улетели в корзину", их объявили вне закона,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:22:00+03:00
2025-01-22T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа "улетели в корзину", их объявили вне закона, они стали "антиценностями", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри Соединенных Штатов, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом… В одну секунду всё поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, Вашингтон ранее вел диалог с другими странами, в том числе со своими партнерами, с привязкой к своей ценностной повестке. Захарова добавила, что с новой властью в США обнулили и все должности, которые занимались продвижением американской повестки. "В одну секунду ценности превратились в антиценности", - подчеркнула Захарова. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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сша, вашингтон (штат), мария захарова, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Захарова прокомментировала приход Трампа к власти

Захарова: с приходом Трампа все ценности США "улетели в корзину"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа "улетели в корзину", их объявили вне закона, они стали "антиценностями", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри Соединенных Штатов, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом… В одну секунду всё поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Вашингтон ранее вел диалог с другими странами, в том числе со своими партнерами, с привязкой к своей ценностной повестке. Захарова добавила, что с новой властью в США обнулили и все должности, которые занимались продвижением американской повестки.
"В одну секунду ценности превратились в антиценности", - подчеркнула Захарова.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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