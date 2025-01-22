https://ria.ru/20250122/tramp-1994921410.html
Новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне, заявил Дугин
Новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне, заявил Дугин - РИА Новости, 22.01.2025
Новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне, заявил Дугин
Президент США Дональд Трамп стал символом новой идеологии "трампизма", и новое покушение на него не устранит ее, а приведет к гражданской войне, считает... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:06:00+03:00
2025-01-22T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал символом новой идеологии "трампизма", и новое покушение на него не устранит ее, а приведет к гражданской войне, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Трампизм – это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что все. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведет точно как минимум к гражданской войне", - заявил Дугин в интервью РИА Новости. "После того, как он (Дональд Трамп - ред.) назначил вице-президента Вэнса, молодого, убежденного своего идеологически сторонника, когда появились такие люди, как Маск, Кеннеди, Талси Габбард и все это его новое окружение, уже стало понятно, что Трамп – это больше, чем Трамп. То есть это символ и это идея, это тренд... Это уже, если угодно, идеология", - добавил Дугин. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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в мире, сша, дональд трамп, александр дугин
В мире, США, Дональд Трамп, Александр Дугин
Новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне, заявил Дугин
Политолог Дугин: покушение на Трампа приведет к гражданской войне