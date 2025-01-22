https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html

Трамп отменил инклюзивность и равенство в правительстве США

Трамп отменил инклюзивность и равенство в правительстве США - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп отменил инклюзивность и равенство в правительстве США

Президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:29:00+03:00

2025-01-22T06:29:00+03:00

2025-01-22T06:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. "Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность, руководства, нормы и требования. Далее я приказываю всем агентствам исполнять наши давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI частного сектора", - говорится в опубликованном указе Трампа. По его словам, в правительстве и корпорациях, финансовых институтах и медицинской индустрии, на коммерческих авиалиниях, в правоохранительных органах и в вузах ранее приняли "опасные, унизительные и безнравственные расовые и половые предпочтения под видом так называемого DEI". Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI и частный сектор.

https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп