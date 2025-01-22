Трамп отменил инклюзивность и равенство в правительстве США
Президент США Трамп отменил политику разнообразия, равенства и инклюзивности
© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной.
"Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность, руководства, нормы и требования. Далее я приказываю всем агентствам исполнять наши давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI частного сектора", - говорится в опубликованном указе Трампа.
По его словам, в правительстве и корпорациях, финансовых институтах и медицинской индустрии, на коммерческих авиалиниях, в правоохранительных органах и в вузах ранее приняли "опасные, унизительные и безнравственные расовые и половые предпочтения под видом так называемого DEI".
Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI и частный сектор.
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