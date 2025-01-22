https://ria.ru/20250122/tramp-1994907787.html

"Это конец": в США рассказали об ультиматуме Трампа для НАТО

"Это конец": в США рассказали об ультиматуме Трампа для НАТО - РИА Новости, 22.01.2025

"Это конец": в США рассказали об ультиматуме Трампа для НАТО

Требование президента США Дональда Трампа поднять планку расходов на оборону для членов НАТО до пяти процентов ВВП сигнализирует НАТО о скором разрыве с... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T05:05:00+03:00

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2025-01-22T05:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа поднять планку расходов на оборону для членов НАТО до пяти процентов ВВП сигнализирует НАТО о скором разрыве с Вашингтоном, такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.Ранее во вторник Трамп заявил во время беседы с журналистами, что странам НАТО следует тратить больше денег на оборону и довести долю оборонных расходов в ВВП до пяти процентов."Трамп фактически предупредил Европу: пять процентов или умри. НАТО не сможет достичь пяти процентов, и Трамп это знает. И, таким образом, это по сути сигнал Трампа для НАТО: "Это конец". <...> 75-летние отношения Америки и НАТО закончились ", — отметил Риттер.Эксперт также добавил, что вступление нового президента в должность ознаменовало собой начало нового мира.Во вторник министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал требования Трампа по НАТО "ударом под зад" для европейских лидеров. По его словам, высказывания президента должны побудить страны Европы активнее заняться оборонной автономностью ЕС без опоры на Вашингтон. При этом он подчеркнул, что Париж никогда не передавал свою безопасность в руки США.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994902392.html

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в мире, сша, европа, дональд трамп, скотт риттер, нато