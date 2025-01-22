https://ria.ru/20250122/tramp-1994906957.html
Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road
Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road
Президент США Дональд Трамп сообщил о помиловании осужденного на пожизненный срок основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T04:34:00+03:00
2025-01-22T04:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о помиловании осужденного на пожизненный срок основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта. "Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в ее честь и в честь либертарианского движения, которое поддерживало меня, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп сравнил преследование Ульбрихта со своими уголовными делами. "Мерзавец, который работал ради его осуждения, был одним из тех же сумасшедших, которые были вовлечены в использование правительства в качестве оружия против меня", - заявил президент США. Ульбрихта в 2015 году приговорили к пожизненному сроку после обвинительного вердикта присяжных, которые сочли доказанным участие фигуранта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов. Власти США в октябре 2013 года закрыли интернет-магазин Silk Road ("Шелковый путь"), специализировавшийся на продаже запрещенных веществ в зоне анонимной сети Тоr. По оценкам экспертов, в магазине продавалось более 10 тысяч товаров, 70% из них составляли запрещенные во всех или большинстве стран психоактивные вещества. Трамп при этом сам неоднократно выступал за пожизненный срок по делам о наркоторговле.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994724723.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road
Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о помиловании осужденного на пожизненный срок основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта.
"Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в ее честь и в честь либертарианского движения, которое поддерживало меня, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Трамп сравнил преследование Ульбрихта со своими уголовными делами. "Мерзавец, который работал ради его осуждения, был одним из тех же сумасшедших, которые были вовлечены в использование правительства в качестве оружия против меня", - заявил президент США
.
Ульбрихта в 2015 году приговорили к пожизненному сроку после обвинительного вердикта присяжных, которые сочли доказанным участие фигуранта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов.
Власти США в октябре 2013 года закрыли интернет-магазин Silk Road ("Шелковый путь"), специализировавшийся на продаже запрещенных веществ в зоне анонимной сети Тоr. По оценкам экспертов, в магазине продавалось более 10 тысяч товаров, 70% из них составляли запрещенные во всех или большинстве стран психоактивные вещества.
Трамп при этом сам неоднократно выступал за пожизненный срок по делам о наркоторговле.