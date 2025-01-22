https://ria.ru/20250122/tramp-1994904785.html

США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса

США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса - РИА Новости, 22.01.2025

США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса

США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T03:19:00+03:00

2025-01-22T03:19:00+03:00

2025-01-22T03:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали, выяснило РИА Новости, изучив данные Мировой металлургической ассоциации и статведомства страны. В понедельник 47-й президент США в рамках своей инаугурационной речи сделал ряд заявлений, поделившись с гражданами своими экономическими амбициями о развитии страны. В частности, он пообещал, что США вновь начнут выпускать автомобили "со скоростью, о которой пару лет назад страна не могла и помечтать". Однако, как показывают статистические данные, реализовывать этот план стране придется на фоне снижения не только внутреннего выпуска, но и импорта ключевого сырья. Так, согласно данным Мировой металлургической ассоциации, выпуск стали в США снижается уже третий месяц подряд, в ноябре опустившись до 6,4 миллиарда тонн с августовских 7 миллиарда тонн. Это минимальный месячный показатель с февраля 2023 года, когда выпуск составлял 6 миллиардов тонн. В то же время США уже третий год подряд сокращают ввоз железа и стали. За январь-ноябрь прошлого года импорт составил всего 29,1 миллиарда долларов США против ближайшего пикового значения в 40 миллиардов долларов за аналогичный период 2022 года.

https://ria.ru/20250122/ssha-1994900620.html

https://ria.ru/20250114/zapret-1993708849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024