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США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса - РИА Новости, 22.01.2025
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03:19 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/tramp-1994904785.html
США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса
США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса - РИА Новости, 22.01.2025
США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса
США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:19:00+03:00
2025-01-22T03:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали, выяснило РИА Новости, изучив данные Мировой металлургической ассоциации и статведомства страны. В понедельник 47-й президент США в рамках своей инаугурационной речи сделал ряд заявлений, поделившись с гражданами своими экономическими амбициями о развитии страны. В частности, он пообещал, что США вновь начнут выпускать автомобили "со скоростью, о которой пару лет назад страна не могла и помечтать". Однако, как показывают статистические данные, реализовывать этот план стране придется на фоне снижения не только внутреннего выпуска, но и импорта ключевого сырья. Так, согласно данным Мировой металлургической ассоциации, выпуск стали в США снижается уже третий месяц подряд, в ноябре опустившись до 6,4 миллиарда тонн с августовских 7 миллиарда тонн. Это минимальный месячный показатель с февраля 2023 года, когда выпуск составлял 6 миллиардов тонн. В то же время США уже третий год подряд сокращают ввоз железа и стали. За январь-ноябрь прошлого года импорт составил всего 29,1 миллиарда долларов США против ближайшего пикового значения в 40 миллиардов долларов за аналогичный период 2022 года.
https://ria.ru/20250122/ssha-1994900620.html
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экономика, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Экономика, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
США придется воплощать автомобильный план Трампа в условиях кризиса

США будут воплощать автомобильный план Трампа в условиях падения импорта стали

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали, выяснило РИА Новости, изучив данные Мировой металлургической ассоциации и статведомства страны.
В понедельник 47-й президент США в рамках своей инаугурационной речи сделал ряд заявлений, поделившись с гражданами своими экономическими амбициями о развитии страны. В частности, он пообещал, что США вновь начнут выпускать автомобили "со скоростью, о которой пару лет назад страна не могла и помечтать".
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ
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Однако, как показывают статистические данные, реализовывать этот план стране придется на фоне снижения не только внутреннего выпуска, но и импорта ключевого сырья.
Так, согласно данным Мировой металлургической ассоциации, выпуск стали в США снижается уже третий месяц подряд, в ноябре опустившись до 6,4 миллиарда тонн с августовских 7 миллиарда тонн. Это минимальный месячный показатель с февраля 2023 года, когда выпуск составлял 6 миллиардов тонн.
В то же время США уже третий год подряд сокращают ввоз железа и стали. За январь-ноябрь прошлого года импорт составил всего 29,1 миллиарда долларов США против ближайшего пикового значения в 40 миллиардов долларов за аналогичный период 2022 года.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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