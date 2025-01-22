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Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию - РИА Новости, 22.01.2025
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02:25 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/tramp-1994903296.html
Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию
Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию
Президент США Дональд Трамп объявил о планах посетить штаты Северная Каролина и Калифорния, пострадавшие от стихии, это будет его первая рабочая поездка. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:25:00+03:00
2025-01-22T02:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах посетить штаты Северная Каролина и Калифорния, пострадавшие от стихии, это будет его первая рабочая поездка. "Мы позаботимся о Лос-Анджелесе, я поеду туда. Я поеду в Северную Каролину, которую бросили демократы, в пятницу, оттуда в Лос-Анджелес, а затем в Неваду, чтобы поблагодарить их за голоса", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Северная Каролина ранее пострадала от ураганов, в Лос-Анджелесе природные пожары уничтожили целые районы. Трамп при этом раскритиковал власти калифорнийского города за допущенные просчеты, заявив, что для реагирования на стихию не хватало воды в гидрантах и разбрызгивателях. "Они создали ад, они или глупые, или смертники, или мы чего-то не знаем", - заявил президент США.
https://ria.ru/20250117/pozhar-1994114890.html
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в мире, северная каролина, лос-анджелес, сша, дональд трамп, калифорния
В мире, Северная Каролина, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Калифорния
Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию

Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию, пострадавшие от стихии

© AP Photo / Jae C. HongПоследствия пожаров в Калифорнии
Последствия пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Последствия пожаров в Калифорнии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах посетить штаты Северная Каролина и Калифорния, пострадавшие от стихии, это будет его первая рабочая поездка.
"Мы позаботимся о Лос-Анджелесе, я поеду туда. Я поеду в Северную Каролину, которую бросили демократы, в пятницу, оттуда в Лос-Анджелес, а затем в Неваду, чтобы поблагодарить их за голоса", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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Северная Каролина ранее пострадала от ураганов, в Лос-Анджелесе природные пожары уничтожили целые районы.
Трамп при этом раскритиковал власти калифорнийского города за допущенные просчеты, заявив, что для реагирования на стихию не хватало воды в гидрантах и разбрызгивателях. "Они создали ад, они или глупые, или смертники, или мы чего-то не знаем", - заявил президент США.
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В миреСеверная КаролинаЛос-АнджелесСШАДональд ТрампКалифорния
 
 
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