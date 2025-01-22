https://ria.ru/20250122/tramp-1994903296.html

Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию

Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию

Президент США Дональд Трамп объявил о планах посетить штаты Северная Каролина и Калифорния, пострадавшие от стихии, это будет его первая рабочая поездка. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:25:00+03:00

2025-01-22T02:25:00+03:00

2025-01-22T02:25:00+03:00

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северная каролина

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах посетить штаты Северная Каролина и Калифорния, пострадавшие от стихии, это будет его первая рабочая поездка. "Мы позаботимся о Лос-Анджелесе, я поеду туда. Я поеду в Северную Каролину, которую бросили демократы, в пятницу, оттуда в Лос-Анджелес, а затем в Неваду, чтобы поблагодарить их за голоса", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Северная Каролина ранее пострадала от ураганов, в Лос-Анджелесе природные пожары уничтожили целые районы. Трамп при этом раскритиковал власти калифорнийского города за допущенные просчеты, заявив, что для реагирования на стихию не хватало воды в гидрантах и разбрызгивателях. "Они создали ад, они или глупые, или смертники, или мы чего-то не знаем", - заявил президент США.

https://ria.ru/20250117/pozhar-1994114890.html

https://ria.ru/20250117/tramp-1994102787.html

северная каролина

лос-анджелес

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северная каролина, лос-анджелес, сша, дональд трамп, калифорния