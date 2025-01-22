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"Часы затикали": в США забили тревогу из-за карательного плана Трампа

"Часы затикали": в США забили тревогу из-за карательного плана Трампа - РИА Новости, 22.01.2025

"Часы затикали": в США забили тревогу из-за карательного плана Трампа

Меморандум президента США Дональда Трампа о новой торговой политике США создаст почву для реализации агрессивной внешнеэкономической программы новой... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:10:00+03:00

2025-01-22T02:10:00+03:00

2025-01-22T02:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Меморандум президента США Дональда Трампа о новой торговой политике США создаст почву для реализации агрессивной внешнеэкономической программы новой администрации, пишет колумнист журнала Foreign Policy Кит Джонсон.Трамп подписал документ во вторник в числе своих первых распоряжений на посту президента. Меморандум требует от федерального правительства США дать оценку торговому дефициту страны, производственной базе, а также экономическим связям с Китаем."Его всеохватывающий указ заложил почву для всего, <...> что он обещал во время (предвыборной. — Прим. ред.) кампании, запустив <...> исследования, которые необходимы перед введением широкомасштабных пошлин. <...> При крайнем сроке 1 апреля <...> часы уже тикают для первых действий администрации по реализации карательной программы Трампа", — отметил он.По мнению Джонсона, оценка влияния торгового дефицита на национальную безопасность США, затребованная Трампом в указе, призвана обосновать последующее введение глобальных импортных пошлин. Кроме того, как отметил журналист, глубокий анализ произведственной базы Штатов позволит президенту ввести штрафные тарифы на отдельные категории товаров, импорт которых правительство сочтет опасным для экономики.""Трамп агитировал за повышение налогов для американского бизнеса и потребителей за счет импортных сборов. <...> То, что он сделал в первый день на должности, запускает этот процесс, оставляя как раз достаточно времени для переговоров, <...> способных привести к сделкам века или возвестить о новой угрозе мировой торговле", — резюмировал Джонсон.Президент США неоднократно подчеркивал важность импортных пошлин для американской экономики, называя их ключевым инструментом в международной торговой политике. Во вторник он заявил, что, скорее всего, введет пошлины в 25 процентов против Мексики и Канады с 1 февраля, а также пригрозил стопроцентными тарифами против стран БРИКС.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994771027.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп