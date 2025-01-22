https://ria.ru/20250122/tramp-1994902062.html

Трамп готов встретиться с Путиным в любое время

Трамп готов встретиться с Путиным в любое время - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп готов встретиться с Путиным в любое время

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда ему будет удобно. РИА Новости, 22.01.2025

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в мире

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда ему будет удобно."В любое время, когда он хочет", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с Путиным.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994901824.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, дональд трамп, сша