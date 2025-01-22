Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 22.01.2025 (обновлено: 02:12 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1994902062.html
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда ему будет удобно. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:03:00+03:00
2025-01-22T02:12:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994696831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad6cfed70cd19ff463b9ab737b7e155c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда ему будет удобно."В любое время, когда он хочет", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с Путиным.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994901824.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994696831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54405fc8830604e376df93fe98f62e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время

Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, когда захочет российский лидер

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда ему будет удобно.
"В любое время, когда он хочет", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с Путиным.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп назвал Путина умным
02:01
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала