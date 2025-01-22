https://ria.ru/20250122/tramp-1994902062.html
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда ему будет удобно. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:03:00+03:00
2025-01-22T02:03:00+03:00
2025-01-22T02:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда ему будет удобно."В любое время, когда он хочет", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с Путиным.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994901824.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время
Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, когда захочет российский лидер