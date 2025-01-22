https://ria.ru/20250122/tramp-1994901727.html
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов
Президент США Дональд Трамп допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:59:00+03:00
2025-01-22T01:59:00+03:00
2025-01-22T02:05:00+03:00
китай
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила."Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, для Мексики и Канады дополнительные тарифы могут составить порядка 25%, при этом он, вероятно, оговорился, сказав вместо Канады "Китай".
https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, дональд трамп, канада, мексика
Китай, В мире, Дональд Трамп, Канада, Мексика
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов
Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами, если не решится ситуация с фентанилом