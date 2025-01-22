Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 22.01.2025 (обновлено: 02:05 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1994901727.html
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов
Президент США Дональд Трамп допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:59:00+03:00
2025-01-22T02:05:00+03:00
китай
в мире
дональд трамп
канада
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила."Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, для Мексики и Канады дополнительные тарифы могут составить порядка 25%, при этом он, вероятно, оговорился, сказав вместо Канады "Китай".
https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html
китай
канада
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, дональд трамп, канада, мексика
Китай, В мире, Дональд Трамп, Канада, Мексика
Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных тарифов

Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами, если не решится ситуация с фентанилом

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила.
"Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, для Мексики и Канады дополнительные тарифы могут составить порядка 25%, при этом он, вероятно, оговорился, сказав вместо Канады "Китай".
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"Зря к нему не прислушались". Трамп сделал "библейскую ставку"
12 января, 08:00
 
КитайВ миреДональд ТрампКанадаМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала