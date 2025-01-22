https://ria.ru/20250122/tramp-1994901592.html

Трамп допустил введение новых санкций против России

Трамп допустил введение новых санкций против России - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп допустил введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:56:00+03:00

2025-01-22T01:56:00+03:00

2025-01-22T03:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Звучит вероятно", - заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство России не пойдет на переговоры.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994726533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша