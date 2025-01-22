https://ria.ru/20250122/tramp-1994901592.html
Трамп допустил введение новых санкций против России
Трамп допустил введение новых санкций против России - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп допустил введение новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:56:00+03:00
2025-01-22T01:56:00+03:00
2025-01-22T03:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Звучит вероятно", - заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство России не пойдет на переговоры.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994726533.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп допустил введение новых санкций против России
Трамп допустил введение санкций при отказе России от переговоров по Украине