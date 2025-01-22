https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html

"Кому я должен, всем прощаю": договориться с Трампом будет трудно

"Кому я должен, всем прощаю": договориться с Трампом будет трудно - РИА Новости, 22.01.2025

"Кому я должен, всем прощаю": договориться с Трампом будет трудно

Пока весь мир обсуждал, зиганул ли публично Илон Маск, или все-таки его жест "от сердца к солнцу" означал клятву верности американскому флагу (так называемый... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:05:00+03:00

аналитика

сша

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илон маск

джо байден

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Пока весь мир обсуждал, зиганул ли публично Илон Маск, или все-таки его жест "от сердца к солнцу" означал клятву верности американскому флагу (так называемый салют Беллами), проспонсированный им президент Соединенных Штатов усердно подписывал бумаги."Мы писали, мы писали, наши пальчики устали" — за один вечер сразу 78 распоряжений Джо Байдена отменил Дональд Трамп.Среди интересного для нас — приостановка на 90 дней американской помощи иностранным государствам. В Киеве в этот момент ощутимо напряглись.Среди сенсаций — выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату. Здесь очень неуютно стало всем вассалам и клиентам Вашингтона.Что же получается? Зря они разорялись на зеленой повесточке, закрывая свои АЭС и заменяя их бессмысленными и дорогими ветряками и солнечными панелями. Задрали цены на электричество так, что рухнуло промпроизводство, загнали свои страны в рецессию.Все это время Штаты плевали на зеленый переход с высокой точки, как не в себя добывали нефть, газ и продавали их европейцам по конскому ценнику. Раскочегарили свою экономику, задавили экономику ЕС. А теперь такие: всем спасибо, все свободны.То же самое и с ВОЗ. Мы все помним, как зверствовали коронавирусные локдауны в Австралии, Британии, Канаде, как массово выходили на улицы люди, как разорялся мелкий и средний бизнес. Тем временем американские корпорации собирали свою жатву — Amazon Безоса, Microsoft Гейтса, вся "бигфарма" США заработали неслыханные деньги. А сейчас зафиксировали прибыль и осторожно убежали.Досталось от Трампа и ближайшим друзьям США: тарифы на товары из Мексики и Канады подняты сразу на 25 процентов. Это проделано в прямое нарушение торгового соглашения между тремя странами. Что ж, ждем Канаду и Мексику в БРИКС.Десятилетиями Вашингтон обдирает своих лучших друзей, как хитрый мужик в сказке про вершки и корешки. Просто прекрасно, что мы в России можем теперь смотреть на это со стороны: враждовать с Америкой неприятно, но дружить с ней смерти подобно.Все эти скачки туда и обратно впечатляют размахом, но делают Вашингтон предельно ненадежным внешнеполитическим партнером. Получается, что любое соглашение новая администрация может в любой момент порвать. Это вызывает сомнения в продуктивности каких-то переговоров даже с самыми вменяемыми представителями режима, к коим Трамп, несомненно, относится.Отдельная мировая угроза — нездоровое пристрастие нового президента к криптовалютам. А вдруг из них сделают такой же всемирный лохотрон, каким было "глобальное потепление"? Накрутят курс того же биткоина до небес, номинируют в нем госдолг США и "расплатятся" со всеми партнерами. А на следующий день биткоин — все, а президент такой: кому я должен, всех прощаю.Внутриполитический пейзаж в Соединенных Штатах — это предвкушение революции, инаугурация Трампа хорошо отразила это лихорадочное ожидание и еле сдерживаемый восторг. Ура, отныне у нас только два пола — мужской и женский! А еще мы полетим на Марс! Женщины бросают в воздух чепчики, Маск скачет по сцене.Именно с такого элитного переворота начинаются обычно полномасштабные революции. Все выходят на улицы, аристократы братаются с народом, "здесь танцуют". Но за считаные месяцы элитный междусобойчик может перерасти в настоящее народное восстание — и тогда революция начнет пожирать своих детей.Взять, например, нелегальных мигрантов: Трамп ввел чрезвычайное положение на южной границе США и пообещал депортировать их всех с помощью армии. Но, простите, речь идет о миллионах людей — таких масштабных депортаций история просто не знала.Да и разве эти нелегалы одиноки? У них в Соединенных Штатах и родня, и друзья, и поддержка огромных криминальных сообществ, и налаженные связи с демократическим "глубинным государством". На руках у всех — множество огнестрельного оружия. Неужели они сдадутся без боя?Конечно, весь мир с интересом будет наблюдать за тем, как Трамп пытается выполнить свое главное предвыборное обещание. Америка по-прежнему задает модные тренды, и если президенту США удастся его затея, вслед за ним то же самое примутся проделывать руководители очень многих стран. Но, повторимся, речь о миллионах людей — не очень понятно, какие методы надо применять и как именно задействовать армию, чтобы выдавить их из страны.Выводы для России из этого хаоса просты: взаимодействие с Вашингтоном требует предельной осторожности. Даже если с Трампом удастся прийти к каким-то договоренностям по Украине, где гарантия, что следующая администрация не отправит все эти соглашения в шредер?

https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html

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https://ria.ru/20250121/peregovory-1994765754.html

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аналитика, сша, дональд трамп, илон маск, джо байден