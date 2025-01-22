https://ria.ru/20250122/tolschina-1994956071.html
Морспасслужба считает возможным поднять "Волгонефть-212" со дна
Морспасслужба считает возможным поднять "Волгонефть-212" со дна - РИА Новости, 22.01.2025
Морспасслужба считает возможным поднять "Волгонефть-212" со дна
Толщина металла затонувшей кормы танкера "Волгонефть-212" позволяет поднять судно со дна, но необходимы погружения, чтобы удостовериться в этом, сообщил главный РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:44:00+03:00
2025-01-22T12:44:00+03:00
2025-01-22T13:18:00+03:00
керченский пролив
россия
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Толщина металла затонувшей кормы танкера "Волгонефть-212" позволяет поднять судно со дна, но необходимы погружения, чтобы удостовериться в этом, сообщил главный водолазный специалист Морспасслужбы Денис Полянский. "Толщина металла кормы "Волгонефть-212" позволяет поднять судно со дна, но, чтобы удостоверится в этом на все 100%, проведут ещё несколько погружений", - передает краевой оперштаб слова Полянского. По его словам, минимальная толщина корпуса составляет 6 миллиметров. "Мы понимаем, что корпус сейчас нормальный, толщина внешней обшивки корпуса более-менее приличная. Это хороший металл, к которому можно применить какие-либо нагрузки", - добавил специалист. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. "Волгонефть-239" находится на мели близ порта Тамань, специалисты уже приступили к откачке из него мазута.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
https://ria.ru/20250121/mazut-1994802046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, россия, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Керченский пролив, Россия, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Морспасслужба считает возможным поднять "Волгонефть-212" со дна
Морспасслужба: толщина металла позволяет поднять "Волгонефть-212" со дна