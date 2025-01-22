Кот Толик стал участником премии "Мой ласковый и нужный зверь"
Кот Толик стал участником международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"
© Фото предоставлено МЧС МосквыКот Толик
© Фото предоставлено МЧС Москвы
Кот Толик
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря в День спасателя России первое специальное звание прапорщика внутренней службы, стал участником международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши меньшие", рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика миниатюрные погоны, а затем начали шить форму МЧС.
Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга.
По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
"Кот Толик заявлен в номинации "Братья наши меньшие" на премию "Мой ласковый и нужный зверь", - сказал собеседник агентства.
Премия была учреждена в 2019 году. В ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, а также эксперты из разных стран. Номинантами премии становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Срок проведения премии - с 1 мая 2024 года по 31 мая 2025 года.
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