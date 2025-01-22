https://ria.ru/20250122/telegraph-1995004842.html

"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ

"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ

Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, из-за чего ВСУ лишились возможности эффективно противостоять российской армии в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:51:00+03:00

2025-01-22T16:51:00+03:00

2025-01-22T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, из-за чего ВСУ лишились возможности эффективно противостоять российской армии в Купянске и по всей линии фронта, пишет The Telegraph."В последние месяцы русские усовершенствовали свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами. <…> Это одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров", — говорится в материале.Отмечается, что успехи российской армии в борьбе с ВСУ под Купянском разрушили все надежды Украины на преимущество в сфере беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".В среду Минобороны России сообщили об освобождении села Западное в Харьковской области, расположенное к северу от Купянска.В январе глава новой администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российская армия имеет превосходство над ВСУ на Харьковском направлении и планомерно разбивает противника — в частности, в районе Купянска.

https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html

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