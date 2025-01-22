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"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/telegraph-1995004842.html
"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ
"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ
Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, из-за чего ВСУ лишились возможности эффективно противостоять российской армии в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:51:00+03:00
2025-01-22T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, из-за чего ВСУ лишились возможности эффективно противостоять российской армии в Купянске и по всей линии фронта, пишет The Telegraph."В последние месяцы русские усовершенствовали свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами. &lt;…&gt; Это одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров", — говорится в материале.Отмечается, что успехи российской армии в борьбе с ВСУ под Купянском разрушили все надежды Украины на преимущество в сфере беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".В среду Минобороны России сообщили об освобождении села Западное в Харьковской области, расположенное к северу от Купянска.В январе глава новой администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российская армия имеет превосходство над ВСУ на Харьковском направлении и планомерно разбивает противника — в частности, в районе Купянска.
https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html
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в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Технологии
"Суровая реальность". На Западе сделали удручающее признание о ВСУ

Telegraph: у ВСУ не осталось эффективных средств для обороны на линии фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, из-за чего ВСУ лишились возможности эффективно противостоять российской армии в Купянске и по всей линии фронта, пишет The Telegraph.
"В последние месяцы русские усовершенствовали свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами. <…> Это одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров", — говорится в материале.
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Отмечается, что успехи российской армии в борьбе с ВСУ под Купянском разрушили все надежды Украины на преимущество в сфере беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".
В среду Минобороны России сообщили об освобождении села Западное в Харьковской области, расположенное к северу от Купянска.
В январе глава новой администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российская армия имеет превосходство над ВСУ на Харьковском направлении и планомерно разбивает противника — в частности, в районе Купянска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныТехнологии
 
 
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