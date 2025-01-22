https://ria.ru/20250122/tbilisi-1995047044.html

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 22.01.2025

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста

Очередная акция протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе митингов лиц проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости, 22.01.2025

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2025-01-22T22:08:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 22 янв - РИА Новости. Очередная акция протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе митингов лиц проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В акции принимают участие несколько сотен человек, центральный проспект Руставели перед парламентом перекрыт для автомобильного движения. Это 56-й день непрерывных акций в столице Грузии. Демонстрация проходит мирно, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси