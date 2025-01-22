https://ria.ru/20250122/tayvan-1995003273.html

Эксперт объяснил, почему США и Китай не хотят упустить ситуацию с Тайванем

Эксперт объяснил, почему США и Китай не хотят упустить ситуацию с Тайванем - РИА Новости, 22.01.2025

Эксперт объяснил, почему США и Китай не хотят упустить ситуацию с Тайванем

Китай, равно как США, не хочет упустить ситуацию с Тайванем, поскольку у Пекина не остается инструментов для мирного воссоединения, а Вашингтон не может... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:44:00+03:00

2025-01-22T16:44:00+03:00

2025-01-22T16:44:00+03:00

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василий кашин

нэнси пелоси

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Китай, равно как США, не хочет упустить ситуацию с Тайванем, поскольку у Пекина не остается инструментов для мирного воссоединения, а Вашингтон не может упустить союзника в лице Тайбэя, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Василий Кашин. На прошлой неделе Марко Рубио, вступивший в должность госсекретаря США 21 января 2025 года, во время выступления в сенатском комитете по иностранным делам, посвященных утверждению его кандидатуры, заявил, что Китай может решить силой вопрос воссоединения с Тайванем до конца 2030 года. Этот прогноз почти совпадает со вторым президентским сроком Дональда Трампа. "Китай не может отказаться от идеи воссоединения Тайваня с материком", - сказал Кашин в интервью РИА Новости и отметил, что стратегия политического воссоединения с Тайванем не дала результатов, причем чем дальше, тем у Пекина меньше для нее инструментов. "Демократическая прогрессивная партия, которая выступает против сотрудничества Китая и острова, третий срок подряд сохранила за собой президентство. В тайваньском парламенте сохраняется примерно равное распределение сил, ни у кого нет твердого контроля. При этом Тайваньская народная партия из оппозиционной коалиции сейчас подвергается давлению со стороны силовых структур. В самом Гоминьдане (вторая оппозиционная партия - ред.), который всегда считался якобы более дружественно настроенным к Китаю, за несколько лет произошла смена поколений руководства, и теперь они выступают за гораздо более враждебную политику в отношении КНР. Прежние гоминьдановские политики, как бывший президент Ма Инцзю, который встречается с руководством КНР, ездит в КНР, - они уже являются внутри партии аутсайдерами", - подчеркивает Василий Кашин. Экономическая зависимость Тайваня от материкового Китая очень сильна, но сама по себе не играет решающей роли, подчеркивает эксперт. "На материковый Китай приходится 40 процентов внешней торговли и практически все, что Тайвань делает, связано с участием в совместных с КНР технологических цепочках. Но это то, что мы проходили на своем опыте на постсоветском пространстве. Очень высокий уровень экономической зависимости достижим, это рычаг, но в отрыве от всего остального он не работает. И ... никакую политическую силу, которая бы выступала за воссоединение с КНР, они пока предоставить не могут". По его словам, чем дольше Китай ждет, тем больше остров отдаляется от материка: "Там происходит смена поколений. Людей, которые еще когда-то бежали с материка от коммунистов в конце Гражданской войны, осталось мало, потому что это фактически поколение ветеранов Второй мировой или чуть моложе, но даже их дети - это уже пожилые люди, которых тоже немного. А следующие поколения уже довольно слабо ощущают связь с материком, и там совершенно определенным образом голосуют". "С другой стороны, США ... не могут допустить перехода Тайваня под контроль КНР, потому что это будет иметь очень большие региональные и глобальные последствия. Помимо того, что Тайвань - монополист в производстве микрочипов, он еще занимает важное стратегическое положение, он контролирует морские артерии, связывающие с внешними рынками. Помимо этого, Тайвань - старейший союзник США, то есть его утрата, неспособность его защитить может повлечь за собой пересмотр политики всех остальных американских партнеров в Азии", - считает эксперт. "Все это в сумме создает ситуацию, когда у сторон нет выхода, то есть ни один из них не может пустить ситуацию на самотек", - подчеркивает Кашин. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.

https://ria.ru/20250103/kitaj-1992372093.html

https://ria.ru/20240520/tayvan-1947202889.html

https://ria.ru/20250114/rossiya-1993659011.html

https://ria.ru/20250115/ssha-1993756240.html

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