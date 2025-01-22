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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:11:00+03:00

2025-01-22T17:11:00+03:00

2025-01-22T17:11:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. В описании к видео говорится, что разведчики группировки "Север" обнаружили украинский танк, двигавшийся в сторону огневой позиции в курском приграничье. После анализа разведданных они приняли решение об огневом воздействии на танк противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются точное попадание в танк ВСУ и взрыв", - говорится в описании к ролику.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Уничтожение украинского танка в Курской области "Ланцетом" Российские военные "Ланцетом" уничтожили украинский танк в Курской области, видео публикует Минобороны 2025-01-22T17:11 true PT0M20S

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Наталья Макарова

в мире, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, беспилотник "ланцет"