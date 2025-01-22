https://ria.ru/20250122/tank-1995012290.html
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:11:00+03:00
2025-01-22T17:11:00+03:00
2025-01-22T17:11:00+03:00
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беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. В описании к видео говорится, что разведчики группировки "Север" обнаружили украинский танк, двигавшийся в сторону огневой позиции в курском приграничье. После анализа разведданных они приняли решение об огневом воздействии на танк противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются точное попадание в танк ВСУ и взрыв", - говорится в описании к ролику.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение украинского танка в Курской области "Ланцетом"
Российские военные "Ланцетом" уничтожили украинский танк в Курской области, видео публикует Минобороны
2025-01-22T17:11
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, беспилотник "ланцет"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Беспилотник "Ланцет"
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
Минобороны: бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ в Курской области