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Ассоциация таксистов попросила ввести субсидии на лизинг российских авто - РИА Новости, 22.01.2025
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14:56 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/taksi-1994984699.html
Ассоциация таксистов попросила ввести субсидии на лизинг российских авто
Ассоциация таксистов попросила ввести субсидии на лизинг российских авто - РИА Новости, 22.01.2025
Ассоциация таксистов попросила ввести субсидии на лизинг российских авто
Расходы российских таксопарков на обслуживание и покупку автомобилей в 2024 году выросли на 30-50% при снижении доходов, на этом фоне ассоциация "Национальный... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:56:00+03:00
2025-01-22T14:56:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Расходы российских таксопарков на обслуживание и покупку автомобилей в 2024 году выросли на 30-50% при снижении доходов, на этом фоне ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) обратилась к властям РФ с предложением ввести субсидии на лизинг российских автомобилей для таксопарков, сообщила ассоциация. "Расходы таксопарков выросли минимум на 30% в 2024 году, доходы упали. Особенно сильно увеличились расходы на обслуживание авто и процентные ставки по лизингу - от 30% до 50%", - сообщил НСТ. Как отметили в ассоциации, по данным проведенного ею опроса, основной статьей расходов таксопарков, имеющих в распоряжении 100-120 машин, стали лизинговые платежи: за последний год, по словам респондентов, ставки на них увеличились в 1,3-1,5 раза, а цены на новые авто выросли на треть. Результаты опроса подтвердили выводы "Национального совета такси", полученные из финансовых отчетов компаний, получающих основную прибыль от оказания услуг в сфере такси. "В 2023 году, впервые за три года, эти компании совокупно показали убыток в размере 55,7 миллиона рублей. До этого два года подряд они закрывали с прибылью", - уточнили в пресс-службе ассоциации. "Для поддержки отрасли Национальный совет такси предлагает запустить госпрограмму субсидирования лизинга отечественных автомобилей для таксопарков, чтобы ставка лизинга для таксомоторных компаний не превышала 18%. Письмо с соответствующим предложением ассоциация направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина. С учетом того, что отрасли нужно порядка 60 тысяч новых автомобилей в год, при средней стоимости автомобиля 1,9 миллиона рублей общий размер необходимых субсидий составит 7,3 миллиарда рублей в год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250120/taksi-1994677647.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Ассоциация таксистов попросила ввести субсидии на лизинг российских авто

"Национальный совет такси" попросил ввести субсидии на лизинг российских авто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Расходы российских таксопарков на обслуживание и покупку автомобилей в 2024 году выросли на 30-50% при снижении доходов, на этом фоне ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) обратилась к властям РФ с предложением ввести субсидии на лизинг российских автомобилей для таксопарков, сообщила ассоциация.
"Расходы таксопарков выросли минимум на 30% в 2024 году, доходы упали. Особенно сильно увеличились расходы на обслуживание авто и процентные ставки по лизингу - от 30% до 50%", - сообщил НСТ.
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Как отметили в ассоциации, по данным проведенного ею опроса, основной статьей расходов таксопарков, имеющих в распоряжении 100-120 машин, стали лизинговые платежи: за последний год, по словам респондентов, ставки на них увеличились в 1,3-1,5 раза, а цены на новые авто выросли на треть.
Результаты опроса подтвердили выводы "Национального совета такси", полученные из финансовых отчетов компаний, получающих основную прибыль от оказания услуг в сфере такси. "В 2023 году, впервые за три года, эти компании совокупно показали убыток в размере 55,7 миллиона рублей. До этого два года подряд они закрывали с прибылью", - уточнили в пресс-службе ассоциации.
"Для поддержки отрасли Национальный совет такси предлагает запустить госпрограмму субсидирования лизинга отечественных автомобилей для таксопарков, чтобы ставка лизинга для таксомоторных компаний не превышала 18%. Письмо с соответствующим предложением ассоциация направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина. С учетом того, что отрасли нужно порядка 60 тысяч новых автомобилей в год, при средней стоимости автомобиля 1,9 миллиона рублей общий размер необходимых субсидий составит 7,3 миллиарда рублей в год", - говорится в сообщении.
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