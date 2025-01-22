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В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС - РИА Новости, 22.01.2025
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06:50 22.01.2025 (обновлено: 07:37 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/svyaz-1994912608.html
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС - РИА Новости, 22.01.2025
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС
Компания МТС восстановила голосовую связь в Забайкальском крае после обрыва линии, сообщается в Telegram-канале министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:50:00+03:00
2025-01-22T07:37:00+03:00
забайкальский край
мтс
общество
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ЧИТА, 22 янв – РИА Новости. Компания МТС восстановила голосовую связь в Забайкальском крае после обрыва линии, сообщается в Telegram-канале министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона. Во вторник у пользователей МТС в Забайкалье произошел сбой мобильной связи из-за обрыва линии. "По информации пресс-службы ПАО "МТС", голосовая связь на всей территории Забайкальского края восстановлена. В отдаленных населенных пунктах передачу мобильных данных подключат сегодня", - говорится в сообщении.
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забайкальский край, мтс, общество
Забайкальский край, МТС, Общество
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС

В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС после обрыва линии

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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ЧИТА, 22 янв – РИА Новости. Компания МТС восстановила голосовую связь в Забайкальском крае после обрыва линии, сообщается в Telegram-канале министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона.
Во вторник у пользователей МТС в Забайкалье произошел сбой мобильной связи из-за обрыва линии.
"По информации пресс-службы ПАО "МТС", голосовая связь на всей территории Забайкальского края восстановлена. В отдаленных населенных пунктах передачу мобильных данных подключат сегодня", - говорится в сообщении.
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