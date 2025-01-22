https://ria.ru/20250122/svyaz-1994912608.html

В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС

В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС - РИА Новости, 22.01.2025

В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС

Компания МТС восстановила голосовую связь в Забайкальском крае после обрыва линии, сообщается в Telegram-канале министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:50:00+03:00

2025-01-22T06:50:00+03:00

2025-01-22T07:37:00+03:00

забайкальский край

мтс

общество

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ЧИТА, 22 янв – РИА Новости. Компания МТС восстановила голосовую связь в Забайкальском крае после обрыва линии, сообщается в Telegram-канале министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона. Во вторник у пользователей МТС в Забайкалье произошел сбой мобильной связи из-за обрыва линии. "По информации пресс-службы ПАО "МТС", голосовая связь на всей территории Забайкальского края восстановлена. В отдаленных населенных пунктах передачу мобильных данных подключат сегодня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html

забайкальский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

забайкальский край, мтс, общество