https://ria.ru/20250122/svyaz-1994912608.html
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС - РИА Новости, 22.01.2025
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС
Компания МТС восстановила голосовую связь в Забайкальском крае после обрыва линии, сообщается в Telegram-канале министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:50:00+03:00
2025-01-22T06:50:00+03:00
2025-01-22T07:37:00+03:00
забайкальский край
мтс
общество
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ЧИТА, 22 янв – РИА Новости. Компания МТС восстановила голосовую связь в Забайкальском крае после обрыва линии, сообщается в Telegram-канале министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона. Во вторник у пользователей МТС в Забайкалье произошел сбой мобильной связи из-за обрыва линии. "По информации пресс-службы ПАО "МТС", голосовая связь на всей территории Забайкальского края восстановлена. В отдаленных населенных пунктах передачу мобильных данных подключат сегодня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, мтс, общество
Забайкальский край, МТС, Общество
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС
В Забайкалье восстановили голосовую связь МТС после обрыва линии