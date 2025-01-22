https://ria.ru/20250122/svo-1995032521.html

Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор

Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор - РИА Новости, 22.01.2025

Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор

Сотрудники управления казначейства в Республике Алтай купили участникам спецоперации дизельный генератор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:56:00+03:00

2025-01-22T18:56:00+03:00

2025-01-22T18:57:00+03:00

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БАРНАУЛ, 22 янв – РИА Новости. Сотрудники управления казначейства в Республике Алтай купили участникам спецоперации дизельный генератор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Постоянные партнёры сбора "Всё для Победы!" - коллектив регионального управления федерального казначейства собрали средства и приобрели для наших земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции дизельный генератор", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование очень пригодится участникам спецоперации - зарядить телефоны и необходимое оборудование, включить освещение. Прибор поедет на донецкое направление. "Наш надежный соратник по помощи бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, Владимир Свиридов сообщил, что подразделению, в котором служит наш земляк с позывным "Хан", срочно требуется именно такой прибор. Владимир сам доставит генератор штурмовикам в батальон "Атлант" 35-й алейской бригады", - сообщают в "Народном фронте".

https://ria.ru/20250121/kolyma-1994760408.html

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