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Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор - РИА Новости, 22.01.2025
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Надежные люди
 
18:56 22.01.2025 (обновлено: 18:57 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/svo-1995032521.html
Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор
Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор - РИА Новости, 22.01.2025
Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор
Сотрудники управления казначейства в Республике Алтай купили участникам спецоперации дизельный генератор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:56:00+03:00
2025-01-22T18:57:00+03:00
надежные люди
республика алтай
сво
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БАРНАУЛ, 22 янв – РИА Новости. Сотрудники управления казначейства в Республике Алтай купили участникам спецоперации дизельный генератор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Постоянные партнёры сбора "Всё для Победы!" - коллектив регионального управления федерального казначейства собрали средства и приобрели для наших земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции дизельный генератор", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование очень пригодится участникам спецоперации - зарядить телефоны и необходимое оборудование, включить освещение. Прибор поедет на донецкое направление. "Наш надежный соратник по помощи бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, Владимир Свиридов сообщил, что подразделению, в котором служит наш земляк с позывным "Хан", срочно требуется именно такой прибор. Владимир сам доставит генератор штурмовикам в батальон "Атлант" 35-й алейской бригады", - сообщают в "Народном фронте".
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республика алтай, сво
Надежные люди, Республика Алтай, СВО
Сотрудники управления казначейства Алтая купили участникам СВО генератор

Сотрудники управления казначейства Алтая купили бойцам СВО дизельный генератор

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 22 янв – РИА Новости. Сотрудники управления казначейства в Республике Алтай купили участникам спецоперации дизельный генератор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Постоянные партнёры сбора "Всё для Победы!" - коллектив регионального управления федерального казначейства собрали средства и приобрели для наших земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции дизельный генератор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оборудование очень пригодится участникам спецоперации - зарядить телефоны и необходимое оборудование, включить освещение. Прибор поедет на донецкое направление.
"Наш надежный соратник по помощи бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, Владимир Свиридов сообщил, что подразделению, в котором служит наш земляк с позывным "Хан", срочно требуется именно такой прибор. Владимир сам доставит генератор штурмовикам в батальон "Атлант" 35-й алейской бригады", - сообщают в "Народном фронте".
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Надежные людиРеспублика АлтайСВО
 
 
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