https://ria.ru/20250122/svo-1994976406.html

В зону СВО поставили первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб"

В зону СВО поставили первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" - РИА Новости, 22.01.2025

В зону СВО поставили первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб"

Первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом, который позволяет автономно сопровождать цель после захвата оператором, поставили в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:07:00+03:00

2025-01-22T14:07:00+03:00

2025-01-22T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом, который позволяет автономно сопровождать цель после захвата оператором, поставили в зону специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Новосибирские изобретатели при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта разрабатывают инновационные дроны для работы на передовой. Универсальный дрон "Микроб" может использоваться и как камикадзе, и для разведки. В дроне установлены элементы искусственного интеллекта – он помогает преодолевать работу вражеских РЭБ. Более трёх тысяч изделий уже работают на передовой, бойцам их передаёт в том числе и Народный фронт", - рассказали там.Как уточнил разработчик дрона "Микроб" Александр Грязнов, чьи слова приводит пресс-служба, дрон обладает искусственным интеллектом, системой наведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать её, как бы цель не маневрировала. "Микроб" обладает достаточными динамическими характеристиками – может летать с большими скоростями и перегрузками. Соответственно, цель найдут, догонят и уничтожат. Сейчас "Микроб" применяется больше всего именно как камикадзе. Он работает там, где наиболее горячо, в работе штурмовых подразделений и спецназа. Там, где нужно изолировать поле боя от резервов и ротации противника", – отметил Грязнов. "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить в зону СВО сотни тысяч инновационных изделий - средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

https://ria.ru/20230922/argus-1897919671.html

https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия