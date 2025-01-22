https://ria.ru/20250122/svo-1994969725.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 390 боевиков ВСУ, четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:40:00+03:00

2025-01-22T13:40:00+03:00

2025-01-22T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 390 боевиков ВСУ, четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, одну единицу инженерной техники, а также шесть пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 97 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994956260.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность