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Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО - РИА Новости, 22.01.2025
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Надежные люди
 
13:25 22.01.2025 (обновлено: 13:27 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/svo-1994963905.html
Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО
Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО - РИА Новости, 22.01.2025
Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО
Волгоградская область отправила 50 мотоциклам военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:25:00+03:00
2025-01-22T13:27:00+03:00
надежные люди
волгоградская область
сво
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ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. Волгоградская область отправила 50 мотоциклам военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. "Пятьдесят мотоциклов волгоградцы отправили землякам в зону специальной военной операции. Легкая мототехника необходима на линии фронта для выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что техника закуплена за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО по заявке командиров войсковых частей Волгоградского гарнизона.
https://ria.ru/20250122/buryatiya-1994946904.html
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волгоградская область, сво
Надежные люди, Волгоградская область, СВО
Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО

Волгоградская область отправила 50 мотоциклов военнослужащим в зону спецоперации

© Фото : администрации Волгоградской областиВолгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО
Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : администрации Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. Волгоградская область отправила 50 мотоциклам военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
"Пятьдесят мотоциклов волгоградцы отправили землякам в зону специальной военной операции. Легкая мототехника необходима на линии фронта для выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что техника закуплена за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО по заявке командиров войсковых частей Волгоградского гарнизона.
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Надежные людиВолгоградская областьСВО
 
 
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