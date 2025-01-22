https://ria.ru/20250122/svo-1994963905.html

Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО

Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО - РИА Новости, 22.01.2025

Волгоградская область передала 50 мотоциклов в зону СВО

Волгоградская область отправила 50 мотоциклам военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:25:00+03:00

2025-01-22T13:25:00+03:00

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волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. Волгоградская область отправила 50 мотоциклам военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. "Пятьдесят мотоциклов волгоградцы отправили землякам в зону специальной военной операции. Легкая мототехника необходима на линии фронта для выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что техника закуплена за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО по заявке командиров войсковых частей Волгоградского гарнизона.

https://ria.ru/20250122/buryatiya-1994946904.html

волгоградская область

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волгоградская область, сво