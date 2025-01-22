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Бойцы "Центра" продвинулись вглубь обороны противника

Бойцы "Центра" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 22.01.2025

Бойцы "Центра" продвинулись вглубь обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 630 военнослужащих и танк,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:15:00+03:00

2025-01-22T12:15:00+03:00

2025-01-22T12:18:00+03:00

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 630 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сергеевка, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность