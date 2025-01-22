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Бойцы "Центра" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Центра" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 22.01.2025
Бойцы "Центра" продвинулись вглубь обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 630 военнослужащих и танк,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:15:00+03:00
2025-01-22T12:15:00+03:00
2025-01-22T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 630 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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сергеевка, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергеевка, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ потеряли до 630 военных в зоне действий "Центра"