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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 22.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных, восемь автомобилей, станция... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:16:00+03:00
2025-01-22T12:16:00+03:00
2025-01-22T12:21:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
запорожская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50-ти военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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безопасность, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"