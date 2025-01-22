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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 22.01.2025 (обновлено: 12:21 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/svo-1994948007.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 22.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных, восемь автомобилей, станция... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:16:00+03:00
2025-01-22T12:21:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50-ти военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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запорожская область
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безопасность, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50-ти военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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