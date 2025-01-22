ВС России освободили Западное в Харьковской области
Минобороны: ВС России освободили село Западное в Харьковской области
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Западное Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области
Село Западное расположено к северу от Купянска, куда продолжают наступать Вооруженные силы России.
Кроме того, бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки и Лозовой в Харьковской области, а также Ямполя, Северска и Колодезей в ДНР.
ВСУ потеряли:
- более 460 военных;
- танк и семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113;
- 14 пикапов;
- шесть орудий полевой артиллерии;
- два полевых склада боеприпасов.
Как сообщал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, Вооруженные силы имеют превосходство над украинской армией на этом направлении и планомерно разбивают противника — в частности, в районе Купянска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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