https://ria.ru/20250122/svo-1994947662.html

ВС России освободили Западное в Харьковской области

ВС России освободили Западное в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2025

ВС России освободили Западное в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль село Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:14:00+03:00

2025-01-22T12:14:00+03:00

2025-01-22T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Западное Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки и Лозовой в Харьковской области, а также Ямполя, Северска и Колодезей в ДНР.ВСУ потеряли: Как сообщал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, Вооруженные силы имеют превосходство над украинской армией на этом направлении и планомерно разбивают противника — в частности, в районе Купянска.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

ямполь

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, ямполь, вооруженные силы рф, виталий ганчев