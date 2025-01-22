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ВС России освободили Западное в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 22.01.2025 (обновлено: 13:03 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/svo-1994947662.html
ВС России освободили Западное в Харьковской области
ВС России освободили Западное в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2025
ВС России освободили Западное в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль село Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:14:00+03:00
2025-01-22T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность
ямполь
вооруженные силы рф
виталий ганчев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Западное Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки и Лозовой в Харьковской области, а также Ямполя, Северска и Колодезей в ДНР.ВСУ потеряли: Как сообщал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, Вооруженные силы имеют превосходство над украинской армией на этом направлении и планомерно разбивают противника — в частности, в районе Купянска.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, ямполь, вооруженные силы рф, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность, Ямполь, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев
ВС России освободили Западное в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили село Западное в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Западное Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Западное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области

Село Западное расположено к северу от Купянска, куда продолжают наступать Вооруженные силы России.

Кроме того, бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки и Лозовой в Харьковской области, а также Ямполя, Северска и Колодезей в ДНР.
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ВСУ потеряли:
  • более 460 военных;
  • танк и семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113;
  • 14 пикапов;
  • шесть орудий полевой артиллерии;
  • два полевых склада боеприпасов.
Как сообщал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, Вооруженные силы имеют превосходство над украинской армией на этом направлении и планомерно разбивают противника — в частности, в районе Купянска.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьБезопасностьЯмпольВооруженные силы РФВиталий Ганчев
 
 
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