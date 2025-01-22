https://ria.ru/20250122/sud-1995045677.html

Суд назначил дату начала рассмотрения дела экс-замминистра обороны Иванова

Суд назначил дату начала рассмотрения дела экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 22.01.2025

Суд назначил дату начала рассмотрения дела экс-замминистра обороны Иванова

Хамовнический суд Москвы 29 января проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:58:00+03:00

2025-01-22T21:58:00+03:00

2025-01-22T21:58:00+03:00

происшествия

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тимур иванов

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 29 января проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, указано в картотеке. Предварительное судебное заседание назначено на 29 января в 13.00. Дело будет слушать судья Марина Сырова, которая в 2012 году назначила троим участницам панк-группы Pussy Riot по два года колонии за хулиганство в Храме Христе Спасителя (впоследствии Мосгорсуд одной из них заменил реальный срок на условный). В конце апреля 2024 года Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова будут судить по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.

https://ria.ru/20241222/ivanov-1990676606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, тимур иванов