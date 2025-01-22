https://ria.ru/20250122/sud-1994977939.html

В РПЦ отреагировали на решение суда о штрафе с патриархии

В РПЦ отреагировали на решение суда о штрафе с патриархии - РИА Новости, 22.01.2025

В РПЦ отреагировали на решение суда о штрафе с патриархии

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что суд обязал Московскую патриархию заплатить 20 тысяч рублей за... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:20:00+03:00

2025-01-22T14:20:00+03:00

2025-01-22T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что суд обязал Московскую патриархию заплатить 20 тысяч рублей за использование на объявлении о паломнической поездке фотографий храмов без согласия автора, и таким образом коммерческие интересы "профессиональных сутяжников" возобладали над "социально-гуманитарной стороной вопроса и государственным подходом". "Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.2024 по иску коммерческой организации ООО "Управление интеллектуальной собственностью" с Московской патриархии Русской православной церкви взыскано 20 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 тысяч рублей, как указал суд, в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение", - привели в пресс-службе правового управления слова игумении Ксении. Она пояснила, что речь идет о двух фотографиях православных храмов, автором которых, как установлено судом, является некий И.Н. Гарбузов. "Нарушение, вмененное Московской патриархии, состояло в размещении одним из московских приходов на интернет-сайте данных фотографий, без письменного согласия автора, для иллюстрации объявления о проведении паломнической поездки в Серпухов и Углич", - пояснила глава правового управления. В соответствии с п.3 ст. 17.1 федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" деятельность по организации паломнических поездок составляет содержание паломнической деятельности религиозных организаций, напомнила глава правового управления. "В данном случае мы сталкиваемся с неизбирательным применением закона (в плохом смысле слова), когда коммерческие интересы профессиональных сутяжников возобладали над социально-гуманитарной стороной вопроса, а также государственным подходом: обременение арбитражного суда мелочными исками", - заключила игумения.

https://ria.ru/20250121/grekh-1994808068.html

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Никита Бизин

москва, серпухов, московская патриархия, русская православная церковь, религия