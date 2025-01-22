https://ria.ru/20250122/stubb-1994961851.html

Стубб оценил сроки урегулирования конфликта на Украине

Стубб оценил сроки урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2025

Стубб оценил сроки урегулирования конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:13:00+03:00

2025-01-22T13:13:00+03:00

2025-01-22T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев. Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, даже до своего вступления в должность. Газета Wall Street Journal сообщила в среду, что президент Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. "Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело", - сказал Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума. Стубб добавил, что решение по Украине не должность стать "Афганистаном 2.0", при котором, как считает финский президент, посредников "сделки" впоследствии обвинят в том, что они "продали Украину". Стубб при этом продолжает настаивать на том, чтобы урегулирование конфликта учитывало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, хотя в РФ не раз озвучивали условия, на которых урегулирование возможно. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994925472.html

https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html

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