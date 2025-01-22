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Спасатели рассказали, как побороть стресс при чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 22.01.2025
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02:59 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/stress-1994904387.html
Спасатели рассказали, как побороть стресс при чрезвычайной ситуации
Спасатели рассказали, как побороть стресс при чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 22.01.2025
Спасатели рассказали, как побороть стресс при чрезвычайной ситуации
Оказавшийся в чрезвычайной ситуации человек обычно испытывает колоссальный стресс, вплоть до полного ступора, выйти из такого состояния ему может помочь... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:59:00+03:00
2025-01-22T02:59:00+03:00
общество
мособлпожспас
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оказавшийся в чрезвычайной ситуации человек обычно испытывает колоссальный стресс, вплоть до полного ступора, выйти из такого состояния ему может помочь человек, знакомый с правилами оказания допсихологической помощи, предупреждает "Мособлпожспас". "Человек, попавший в чрезвычайную ситуацию или происшествие, испытывает колоссальный стресс. Его поведение, на первый взгляд кажущееся неадекватным, на деле является реакцией на психологическую атаку. Она бывает самая разная - от двигательного возбуждения до полного ступора. Выйти из стрессового состояния самостоятельно человеку бывает сложно. В этом ему способен помочь любой сторонний человек, знакомый с правилами оказания допсихологической помощи", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что самая распространенная реакция - это двигательное возбуждение. "Человек начинает делать резкие движения, ходить по кругу, пытаясь побежать, вернуться на место ЧС. Иногда громко разговаривает, при этом невпопад. Важно в этот момент, соблюдая дистанцию, попытаться привлечь его внимание, задавая короткие, простые вопросы. Можно использовать повелительные формы типа "Остановись", "Подойди сюда". Говорите спокойно, не спорьте. Избегайте частицы "не" в речи. Предложите человеку любую активность: прогулку, несложную помощь. Помогите ему наладить дыхание", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Игоря Сорокина. Стресс, напротив, может привести и к апатии, которая характеризуется заторможенной речью или молчанием, замедленной реакцией, пассивностью, безразличием или усталостью. В этом случае нужно отвести человека в безопасное место, говорить с ним также спокойно, тихо, медленно, но постепенно повышая громкость и темп речи, задавать вопросы от простых к сложным, настраивая на несложную физическую активность. Ведомство подчеркивает, что крайняя реакция человека на стресс – ступор. В этот момент человек испытывает мышечное напряжение и погружается в полное оцепенение. "Усевшись в позу эмбриона, он не реагирует на внешние раздражители – звук, свет, прикосновение, боль, не двигается и молчит. В этом случае важно срочно его эвакуировать и передать медикам, так как ступор угрожает здоровью и жизни. Стресс может вызвать нервную дрожь. Не нужно пытаться каким-либо образом ее унять: например, накрывать человека одеялом или требовать успокоиться и перестать дрожать", - добавляет Сорокин. По его словам, страх важно побороть, иначе он может перерасти в панику, а поступки человека в панике очень опасны, эмоции – заразительны. "Следует непрерывно находиться рядом с пострадавшим, проявить поддержку. Помогите ему наладить спокойное дыхание, переключите с эмоций на умственную задачу, например, на счет. Позвольте рассказать о страхе, когда эмоции улягутся. Помните, что неизвестность усиливает страх. Поэтому расскажите о ходе спасательных работ, чтобы успокоить. Все эти несложные действия окажут неоценимую помощь человеку, испытавшему стресс, сохранят его здоровье и жизнь", - заключил Сорокин.
https://ria.ru/20241129/chemodanchik-1986351824.html
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общество, мособлпожспас
Общество, Мособлпожспас
Спасатели рассказали, как побороть стресс при чрезвычайной ситуации

"Мособлпожспас": в выходе из стресса может помочь навык допсихологической помощи

© Fotolia / Minerva StudioСтресс
Стресс - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Fotolia / Minerva Studio
Стресс. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оказавшийся в чрезвычайной ситуации человек обычно испытывает колоссальный стресс, вплоть до полного ступора, выйти из такого состояния ему может помочь человек, знакомый с правилами оказания допсихологической помощи, предупреждает "Мособлпожспас".
"Человек, попавший в чрезвычайную ситуацию или происшествие, испытывает колоссальный стресс. Его поведение, на первый взгляд кажущееся неадекватным, на деле является реакцией на психологическую атаку. Она бывает самая разная - от двигательного возбуждения до полного ступора. Выйти из стрессового состояния самостоятельно человеку бывает сложно. В этом ему способен помочь любой сторонний человек, знакомый с правилами оказания допсихологической помощи", - говорится в сообщении ведомства.
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Спасатели отмечают, что самая распространенная реакция - это двигательное возбуждение. "Человек начинает делать резкие движения, ходить по кругу, пытаясь побежать, вернуться на место ЧС. Иногда громко разговаривает, при этом невпопад. Важно в этот момент, соблюдая дистанцию, попытаться привлечь его внимание, задавая короткие, простые вопросы. Можно использовать повелительные формы типа "Остановись", "Подойди сюда". Говорите спокойно, не спорьте. Избегайте частицы "не" в речи. Предложите человеку любую активность: прогулку, несложную помощь. Помогите ему наладить дыхание", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Игоря Сорокина.
Стресс, напротив, может привести и к апатии, которая характеризуется заторможенной речью или молчанием, замедленной реакцией, пассивностью, безразличием или усталостью. В этом случае нужно отвести человека в безопасное место, говорить с ним также спокойно, тихо, медленно, но постепенно повышая громкость и темп речи, задавать вопросы от простых к сложным, настраивая на несложную физическую активность.
Ведомство подчеркивает, что крайняя реакция человека на стресс – ступор. В этот момент человек испытывает мышечное напряжение и погружается в полное оцепенение. "Усевшись в позу эмбриона, он не реагирует на внешние раздражители – звук, свет, прикосновение, боль, не двигается и молчит. В этом случае важно срочно его эвакуировать и передать медикам, так как ступор угрожает здоровью и жизни. Стресс может вызвать нервную дрожь. Не нужно пытаться каким-либо образом ее унять: например, накрывать человека одеялом или требовать успокоиться и перестать дрожать", - добавляет Сорокин.
По его словам, страх важно побороть, иначе он может перерасти в панику, а поступки человека в панике очень опасны, эмоции – заразительны. "Следует непрерывно находиться рядом с пострадавшим, проявить поддержку. Помогите ему наладить спокойное дыхание, переключите с эмоций на умственную задачу, например, на счет. Позвольте рассказать о страхе, когда эмоции улягутся. Помните, что неизвестность усиливает страх. Поэтому расскажите о ходе спасательных работ, чтобы успокоить. Все эти несложные действия окажут неоценимую помощь человеку, испытавшему стресс, сохранят его здоровье и жизнь", - заключил Сорокин.
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