https://ria.ru/20250122/strelkov-1994995216.html

Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову

Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову - РИА Новости, 22.01.2025

Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отклонил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, поданное осужденным... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:04:00+03:00

2025-01-22T16:04:00+03:00

2025-01-22T16:04:00+03:00

происшествия

справки

кировская область

донецкая народная республика

кирово-чепецк

александр молохов

московский городской суд

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923418024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8352a0fa25cd42b70ac1762f311dcce1.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отклонил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, поданное осужденным по делу о публичных призывах к экстремизму бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным), сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор. Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20250120/ekstremizm-1994592135.html

https://ria.ru/20250118/pomilovanie-1994343481.html

кировская область

донецкая народная республика

кирово-чепецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, кировская область, донецкая народная республика, кирово-чепецк, александр молохов, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)