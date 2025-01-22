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Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову - РИА Новости, 22.01.2025
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16:04 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/strelkov-1994995216.html
Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову
Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову - РИА Новости, 22.01.2025
Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову
Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отклонил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, поданное осужденным... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:04:00+03:00
2025-01-22T16:04:00+03:00
происшествия
справки
кировская область
донецкая народная республика
кирово-чепецк
александр молохов
московский городской суд
telegram
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отклонил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, поданное осужденным по делу о публичных призывах к экстремизму бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным), сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор. Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20250120/ekstremizm-1994592135.html
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происшествия, справки, кировская область, донецкая народная республика, кирово-чепецк, александр молохов, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Справки, Кировская область, Донецкая Народная Республика, Кирово-Чепецк, Александр Молохов, Московский городской суд, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову

Суд отклонил просьбу осужденного за экстремизм Стрелкова о смягчении наказания

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отклонил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, поданное осужденным по делу о публичных призывах к экстремизму бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным), сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства", - рассказал собеседник агентства.
Задержание сотрудником ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Херсонской области задержали россиянина за призывы к экстремизму
20 января, 12:40
Мосгорсуд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.
Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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18 января, 10:12
 
ПроисшествияСправкиКировская областьДонецкая Народная РеспубликаКирово-ЧепецкАлександр МолоховМосковский городской судTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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