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США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2025
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17:36 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/ssha-1995019144.html
США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ
США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2025
США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ
США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:36:00+03:00
2025-01-22T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой на документ американского минобороны. "Армия США намерена создать второй источник производства стволов для дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров в ответ на... "беспрецедентный спрос" со стороны Украины. Только один арсенал, принадлежащий правительству США и эксплуатируемый им, производит стволы, и этот объект в настоящее время не может удовлетворить требование выпускать более 30 новых стволов ежемесячно", - говорится в сообщении портала. Как пишет War Zone со ссылкой на недавно опубликованный документ Пентагона, для удовлетворения спроса Украины требуются дополнительные инвестиции. При этом в документе подчеркивается, что финансирование наращивания производства - это предмет особых интересов конгресса и чрезвычайное бюджетное требование. По данным портала, на создание второго предприятия по производству гаубиц из специализированного фонда поддержки Украины в рамках бюджета Пентагона был перенаправлен 161 миллион долларов. Неспособность США удовлетворить спрос Украины на гаубицы заставляет задуматься, смогут ли Соединенные Штаты обеспечить собственную армию в случае крупного конфликта, отмечает War Zone. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/pomosch-1992846390.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ

War Zone: США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для ВСУ

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой на документ американского минобороны.
"Армия США намерена создать второй источник производства стволов для дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров в ответ на... "беспрецедентный спрос" со стороны Украины. Только один арсенал, принадлежащий правительству США и эксплуатируемый им, производит стволы, и этот объект в настоящее время не может удовлетворить требование выпускать более 30 новых стволов ежемесячно", - говорится в сообщении портала.
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Как пишет War Zone со ссылкой на недавно опубликованный документ Пентагона, для удовлетворения спроса Украины требуются дополнительные инвестиции. При этом в документе подчеркивается, что финансирование наращивания производства - это предмет особых интересов конгресса и чрезвычайное бюджетное требование.
По данным портала, на создание второго предприятия по производству гаубиц из специализированного фонда поддержки Украины в рамках бюджета Пентагона был перенаправлен 161 миллион долларов.
Неспособность США удовлетворить спрос Украины на гаубицы заставляет задуматься, смогут ли Соединенные Штаты обеспечить собственную армию в случае крупного конфликта, отмечает War Zone.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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