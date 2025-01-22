https://ria.ru/20250122/ssha-1995019144.html

США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ

США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2025

США не успевают производить стволы к гаубицам для Украины, пишут СМИ

США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:36:00+03:00

2025-01-22T17:36:00+03:00

2025-01-22T17:36:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой на документ американского минобороны. "Армия США намерена создать второй источник производства стволов для дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров в ответ на... "беспрецедентный спрос" со стороны Украины. Только один арсенал, принадлежащий правительству США и эксплуатируемый им, производит стволы, и этот объект в настоящее время не может удовлетворить требование выпускать более 30 новых стволов ежемесячно", - говорится в сообщении портала. Как пишет War Zone со ссылкой на недавно опубликованный документ Пентагона, для удовлетворения спроса Украины требуются дополнительные инвестиции. При этом в документе подчеркивается, что финансирование наращивания производства - это предмет особых интересов конгресса и чрезвычайное бюджетное требование. По данным портала, на создание второго предприятия по производству гаубиц из специализированного фонда поддержки Украины в рамках бюджета Пентагона был перенаправлен 161 миллион долларов. Неспособность США удовлетворить спрос Украины на гаубицы заставляет задуматься, смогут ли Соединенные Штаты обеспечить собственную армию в случае крупного конфликта, отмечает War Zone. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/pomosch-1992846390.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994902562.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины