https://ria.ru/20250122/ssha-1994996352.html

США продолжат поддерживать Украину, уверен политолог

США продолжат поддерживать Украину, уверен политолог - РИА Новости, 22.01.2025

США продолжат поддерживать Украину, уверен политолог

Пока США будут негласно искать пути мирного разрешения конфликта на Украине, они, скорее всего, продолжат ее поддержку, в рамках которой станут оказывать... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:08:00+03:00

2025-01-22T16:08:00+03:00

2025-01-22T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пока США будут негласно искать пути мирного разрешения конфликта на Украине, они, скорее всего, продолжат ее поддержку, в рамках которой станут оказывать давление на Россию, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии", и Штаты хотели бы его окончательного завершения, при этом руководство в Вашингтоне будет заниматься урегулированием конфликта непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений. "Пока будут вестись переговоры, а непублично они ведутся именно потому, что нет каких-то точек для компромисса, США, скорее всего, будут так или иначе продолжать политику поддержки Украины, в рамках которой будут оказывать на нашу страну экономическое давление, в том числе и в области логистики", - сказал Безпалько в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" в ходе пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье", комментируя возможные изменения в Соединенных Штатах после прихода Трампа к власти. Политолог отметил, что в настоящее время не ясны условия, на которых администрация США собирается устанавливать мир на Украине в течение ближайших трех месяцев, при этом России могут угрожать экономическими санкциями, но РФ к ним адаптируется. "Сейчас, я думаю, нам предстоит достаточно сильное дипломатическое противостояние. На Украине в ближайшее время, скорее всего, ровным счетом ничего не изменится, тем более, что за предыдущие месяцы мы видим, что Европейский союз, как в лице представителей отдельных государств, так и в лице представителей администрации Евросоюза, не собирается отказываться от поддержки Украины", - заключил эксперт. Ранее Трамп выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине могут состояться ранее, чем через полгода, при этом до этого он заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта всего за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Агентство Блумберг 14 января со ссылкой на источники передавало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США. В среду газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп поручил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней, при этом в статье подчеркивалось, что почти никто не верит в реализуемость таких сроков. Также издание отмечало, что американский лидер намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине.

https://ria.ru/20250122/ukraina-1994917919.html

https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994851346.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, богдан безпалько, марко рубио, в мире